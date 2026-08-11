«Ausgehend von einer schrittweisen Erholung des Marktes ist das realistisch», sagte CEO Monica Manotas im Gespräch mit AWP. Tecan wolle damit auch schneller wachsen als der Markt. Das grösste Potenzial sieht die Konzernchefin im Life-Sciences-Geschäft. Rund ein Drittel der geplanten Ergebnisverbesserung soll aus zusätzlichem Volumen kommen, etwa zwei Drittel aus Kosteneffekten. Ein stärkeres Life-Sciences-Geschäft soll zudem über das Partnering-Geschäft zusätzliche Volumina in die bestehende Infrastruktur bringen.