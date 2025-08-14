Betrag:          150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          0,850 Prozent
Emissionspreis:  100,195 Prozent
Laufzeit:        5 Jahre, bis 11.09.2030
Liberierung:     11.09.2025
Yield to Mat.:   0,810 Prozent
Spread (MS):     +75 BP
Spread (Govt.):  +87,5 BP
ISIN:            CH1474857070
Rating:          BBB+/BBB (ZKB/UBS )
Kotierung:       SIX, ab 09.09.2025

Der Nettoerlös der Emission diene allgemeinen Unternehmenszwecken, einschliesslich der Rückzahlung der ausstehenden 250 Millionen-Franken-Anleihe mit Fälligkeit im Oktober 2025, teilte das Unternehmen am Abend mit.

(AWP)