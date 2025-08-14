Betrag: 150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,850 Prozent Emissionspreis: 100,195 Prozent Laufzeit: 5 Jahre, bis 11.09.2030 Liberierung: 11.09.2025 Yield to Mat.: 0,810 Prozent Spread (MS): +75 BP Spread (Govt.): +87,5 BP ISIN: CH1474857070 Rating: BBB+/BBB (ZKB/UBS ) Kotierung: SIX, ab 09.09.2025

Der Nettoerlös der Emission diene allgemeinen Unternehmenszwecken, einschliesslich der Rückzahlung der ausstehenden 250 Millionen-Franken-Anleihe mit Fälligkeit im Oktober 2025, teilte das Unternehmen am Abend mit.