Allerdings verfüge Tecan über eine gewisse Flexibilität in der Betriebsstruktur, mit der die Zoll-Auswirkungen etwas abgefedert werden könnten. So könnten etwa einige Teile der Lieferkette innerhalb der USA übernommen werden. «Ich sehe dies als eine Chance, denn wir haben bereits diese Flexibilität, um die Lieferkette weiter zu betrachten und die optimale Situation für unsere Kunden zu schaffen, nicht nur in den USA, sondern auch im Rest der Welt», sagte Manotas.