An den Profitabilitätszielen hält Tecan fest: Das Unternehmen rechnet weiterhin mit einer bereinigten Betriebsgewinn-Marge vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) von 16 bis 18 Prozent. Darin sind akquisitions- und integrationsbedingte Kosten nicht enthalten, wie es weiter hiess. Das Jahresergebnis will Tecan am 12. März veröffentlichen.