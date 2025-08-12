Basierend auf dem Schlusskurs der Tecan-Namenaktie am 8. August 2025 würden damit maximal 770'218 Namenaktien oder 6,01 Prozent des derzeit im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals zurückgekauft. Im Rahmen dieses Rückkaufs werde Tecan in keinem Fall mehr als 10 Prozent des Aktienkapitals zurückkaufen.