Ziel des Programms sei es, das Vertrauen des Unternehmens in seine langfristigen Wachstumsaussichten und die starke Finanzlage zu unterstreichen.
Basierend auf dem Schlusskurs der Tecan-Namenaktie am 8. August 2025 würden damit maximal 770'218 Namenaktien oder 6,01 Prozent des derzeit im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals zurückgekauft. Im Rahmen dieses Rückkaufs werde Tecan in keinem Fall mehr als 10 Prozent des Aktienkapitals zurückkaufen.
Die zurückgekauften Aktien wiederum sollen für allgemeine Geschäftszwecke verwendet werden - einschliesslich für Treasury-Zwecke und zur Finanzierung möglicher Akquisitionen.
Der Aktienrückkauf habe keinen Einfluss auf die Fähigkeit von Tecan, in organisches Wachstum und sowie Übernahmen zu investieren.
Der Rückkauf soll am 13. August 2025 beginnen und spätestens am 12. August 2027 abgeschlossen sein. Das Programm könne aber jederzeit ausgesetzt oder eingestellt werden.
