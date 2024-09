«Jene, die an in den Himmel wachsende Bäume in Sachen KI glauben, hinterfragen langsam aber sicher ihre teils naive Einstellung zu Bewertungen und Kursen», kommentierte ein Händler. Nvidia hätten an einem einzigen Tag fast 300 Milliarden an Marktkapitalisierung vernichtet. Hier lastete wohl immer noch der Ausblick von vergangener Woche sowie als schwach eingestufte Umsatzzahlen der US-Halbleiterindustrie insgesamt auf der Stimmung. Auch Intel gaben kräftig nach, in Asien knickten SK Hynix ein.