Die Kursbewegungen passen zu aktuellen Analystenstudien. So hat die Bank of America in einer Sektorstudie die Annahmen für den Halbleitersektor klar erhöht. Dabei wurde die Kaufempfehlung für VAT bestätigt. Das Unternehmen sei innerhalb der Halbleiterbranche einer der am besten positionierten Zulieferer und dürfte doppelt so schnell wachsen wie der Markt für Fertigungsanlagen.