Bis am Mittag gewinnen VAT um 0,9 Prozent auf 675,30 Franken und auch AMS Osram legen gar um 4,5 Prozent auf 19,39 Franken zu. Demgegenüber verlieren Comet (-1,6 Prozent auf 394,40 Fr.) weiter an Terrain und Inficon notieren unverändert auf 178,20 Franken.
Die Kursbewegungen passen zu aktuellen Analystenstudien. So hat die Bank of America in einer Sektorstudie die Annahmen für den Halbleitersektor klar erhöht. Dabei wurde die Kaufempfehlung für VAT bestätigt. Das Unternehmen sei innerhalb der Halbleiterbranche einer der am besten positionierten Zulieferer und dürfte doppelt so schnell wachsen wie der Markt für Fertigungsanlagen.
Trotz Kurszielerhöhungen wurden die «Underperform»-Ratings für Inficon und Comet bestätigt. So blieben die Wachstumsperspektiven von Inficon begrenzt und bei Comet sei die Visibilität bei den Greenfield-Investitionen in neue Fabriken begrenzt, heisst es in der Studie.
Bei AMS Osram dürfte eine Kurszielerhöhung und eine Kaufempfehlung durch JPMorgan stützen. Das Unternehmen mache bei der Transformation zunehmend Fortschritte und gleichzeitig gewännen zukünftige Wachstumstreiber wie Smart Glasses und Micro-LED-Technologien an Glaubwürdigkeit.
an/jb
(AWP)