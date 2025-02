Bei der Gruppe von 21 Technikern handelte es sich um Mitarbeiter des United States Digital Service (USDS) im Weissen Haus, der einst unter der Führung von Präsident Barack Obama gegründet worden war, und nach Donald Trumps Antritt als US-Präsident im Januar per Dekret in den «United States Doge Service» umbenannt wurde. Die Mitarbeiter kamen nicht mit Schaffung von Doge («Department of Government Efficiency») in den Job./dm/DP/stk