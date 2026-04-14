Begonnen hatten die Probleme am Montagnachmittag aufgrund einer Fehlkonfiguration einer internen Plattform aufgrund von Wartungsarbeiten. Betroffen waren gemäss der Medienstelle der Kundendienst, Online-Verkaufsdienste und ein Telefonieprodukt für KMU-Kunden. Bei der «Efon»-Telefonielösung sei es zu Problemen bei der Umleitung von Anrufen gekommen.