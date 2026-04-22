Mit einem Update konnten die Systeme aller Arbeitspositionen wiederhergestellt werden, die von dem technischen Problem betroffen waren. Danach konnte Skyguide die eingeschränkte Anflugkapazität am Flughafen Zürich aufheben, wie eine Sprecherin von Skyguide auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA gegen Abend mitteilte.