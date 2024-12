Im Lead sei die österreichische Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes (SUB) sowie die Staatsanwaltschaft vor Ort, wie das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) am Mittwoch auf Anfrage von Keystone-SDA mitteilte. Bereits kurz nach dem Vorfall war laut Bazl ein Technik-Team der Swiss vor Ort. Ein technisches Problem am Flugzeug habe vom Technik-Team vor Ort lokalisiert werden können. Das Bazl stehe im Austausch mit der Fluggesellschaft Swiss.