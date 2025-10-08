Trotz der schon hohen Bewertungen sei es zu früh, um sich über zu spekulative Extreme zu sorgen, kommentierte Stratege Peter Oppenheimer von der US-Investmentbank Goldman Sachs das Marktgeschehen. Denn bisher werde der Höhenflug der Tech-Riesen im Kielwasser des Megatrends Künstliche Intelligenz von einem robusten Gewinnwachstum flankiert.
Der Nasdaq 100 legte um 0,67 Prozent auf 25'006 Punkte zu. Am Dienstag hatte der viel beachtete Tech-Index im frühen Handel ein Rekordhoch erklommen, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.
(AWP)