Trotz der schon hohen Bewertungen sei es zu früh, um sich über zu spekulative Extreme zu sorgen, kommentierte Stratege Peter Oppenheimer von der US-Investmentbank Goldman Sachs das Marktgeschehen. Denn bisher werde der Höhenflug der Tech-Riesen im Kielwasser des Megatrends Künstliche Intelligenz von einem robusten Gewinnwachstum flankiert.

Der Nasdaq 100 legte um 0,67 Prozent auf 25'006 Punkte zu. Am Dienstag hatte der viel beachtete Tech-Index im frühen Handel ein Rekordhoch erklommen, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.

Der breit gefasste S&P 500 stieg am Mittwoch um 0,35 Prozent auf 6'738 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte geringfügig auf 46'617 Punkte zu.

