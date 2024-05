Insbesondere die Aktien des Vakuumventil-Herstellers VAT (+3,5 Prozent auf 492,00 Franken) sind gefragt. Sie nähern sich nach einer kleinen Schwächephase in den letzten Wochen wieder ihrem Jahreshoch von 502,20 Franken an. Auch die ebenfalls stark im Halbleitergeschäft tätigen Comet (+2,9 Prozent) und Inficon (+2,8 Prozent) ziehen deutlich an.