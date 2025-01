Die Talfahrt im US-Technologiesektor setzt sich am Montag zunächst fort. Ihn belastet nach wie vor ein Mix aus Zoll-, Inflations- und Zinssorgen in Verbindung mit steigenden Renditen am US-Markt für Staatsanleihen. Der Nasdaq 100 sank im frühen Handel um 0,97 Prozent auf 20'646 Punkte.