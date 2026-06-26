Der Iran hat nach einem Angriff auf ein Schiff vor der Küste des Omans bekräftigt, dass Durchfahrten durch die Strasse von Hormus nur auf von Teheran festgelegten Routen sicher seien. Andere Routen seien nicht durch die Garantie sicherer Passagen abgedeckt, erklärte die für den Persischen Golf zuständige iranische Behörde PGSA auf X. Jegliche Konsequenzen infolge der Befahrung nicht genehmigter Routen würden in der «alleinigen Verantwortung des Schiffseigners, des Charterers und des Kapitäns» liegen, hiess es weiter.