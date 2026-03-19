Irans Aussenminister Abbas Araghtschi warnt vor einer härteren Reaktion, sollte Israel erneut die iranische Infrastruktur angreifen. Auf der Plattform X erklärte er, Irans Reaktion auf den israelischen Angriff habe nur einen Bruchteil der Schlagkraft ausgeschöpft. «Der EINZIGE Grund für diese Zurückhaltung war der Respekt vor der geforderten Deeskalation», so Araghtschi.