Die USA wollen, dass der Iran auf die Anreicherung von Uran verzichtet und seine derzeitigen Bestände in andere Länder auslagert. Teheran seinerseits strebt eine Aufhebung der gegen das Land verhängten Sanktionen an. Eine Einigung im Atomstreit würde es Teheran auch ermöglichen, den Druck auf den Iran nach der blutigen Niederschlagung der Protestbewegung im Land mit tausenden Toten zu verringern.