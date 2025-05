Mitarbeitende hätten bei der Zustandsbeurteilung des 1966 erbauten Ausgleichsbeckens Islas diverse Mängel entdeckt, schrieb die Axpo am Dienstag in einer Mitteilung. Besonders die Böschungsabdichtung - also die Abdichtung gegen aussen, um das Austreten von Wasser zu vermeiden - sei betroffen. Hier gäbe es Schäden an der Dichtungs- und Binderschicht sowie an den Bauwerksanschlüssen.