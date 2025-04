Der Geschäftsmann gibt in der Erklärung zudem an, dass er das Vertrauen in die Fähigkeit des Schweizer Justizsystems, «unparteiische Gerechtigkeit zu schaffen», verloren habe. Er wendet sich nun an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, um «die Wahrheit ans Licht zu bringen». (Urteile 6B_983/2024, 6B_463/2024, 6B_655/2023, 6B_656/2023, 6B_657/2023, 6B_669/2023 vom 24.3.2025)