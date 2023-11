Der Telekommunikationsanbieter Telefonica Deutschland (O2) hat im abgeschlossenen Quartal so viele Neukunden für sich gewonnen wie seit Ende 2021 nicht mehr. Von Juli bis September zählte der MDax-Konzern nach Abzug von Kündigungen knapp 400 000 Mobilfunkverträge mehr, wie er am Dienstag in München mitteilte. «Nach einem starken dritten Quartal sind wir voll auf Kurs, unsere Ziele für das Geschäftsjahr 2023 zu erreichen», sagte Konzernchef Markus Haas.

07.11.2023 07:46