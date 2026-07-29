Im Geschäft in Deutschland setzte sich die Talfahrt der Tochter O2 Telefonica indessen fort. So sank der Umsatz im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11 Prozent auf rund 1,8 Milliarden Euro. Hauptgrund hierfür ist der Verlust des Grosskunden 1&1 , der jahrelang das O2-Netz mitgenutzt und dafür Miete gezahlt hatte. Doch 2024 wechselte 1&1 zu Vodafone , bis Ende 2025 wurden rund 12 Millionen Handykunden auf das Vodafone-Netz umgebucht. Dadurch bekommt O2 weniger Geld in die Kasse.