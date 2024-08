Die russische Botschaft in Frankreich habe sich des Falls bereits angenommen, hiess es in einer von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zitierten Stellungnahme des Aussenministeriums in Moskau. Die französischen Behörden seien aufgerufen worden, konsularischen Zugang zu Durow zu erlauben, sagte Russlands Aussenamtssprecherin Maria Sacharowa. «Das Problem ist nur, dass Durow auch die französische Staatsbürgerschaft hat», sagte sie. «Entsprechend wird ihn Frankreich in erster Linie auch als seinen Staatsbürger betrachten.» Durows Verhältnis zur russischen Obrigkeit gilt als schwierig.