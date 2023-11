Die Deutsche Telekom traut sich nach einem überraschend guten Quartal in ihrem Heimatmarkt erneut in kleinen Schritten etwas mehr zu. Für das laufende Jahr hob der Vorstand rund um Konzernchef Tim Höttges die Prognosen für den operativen Gewinn und den freien Mittelzufluss. «Die Telekom wächst in unsicheren Zeiten auf beiden Seiten des Atlantiks ungebremst weiter», sagte der Manager laut Mitteilung vom Donnerstag. Unter Branchenkennern erwiesen sich vor allem die Deutschland-Zahlen als grosse Überraschung. Die Telekom-Aktie notierte am frühen Nachmittag rund ein halbes Prozent höher.

09.11.2023 13:34