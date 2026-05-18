Von der Ausweitung bundesweiter Warnstreiks im Tarifkonflikt bei der Deutschen Telekom ist auch Hessen betroffen. Die Gewerkschaft Verdi ruft an diesem Dienstag zu Arbeitsniederlegungen auf. Den Angaben zufolge wird es eine zentrale Kundgebung in Frankfurt geben, zu der auch 700 Streikende aus Rheinland-Pfalz und Saarland erwartet werden. Es soll auch einen Demozug durch die Innenstadt geben.