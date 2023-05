Frankfurt, 11. Mai (Reuters) - Sondereinnahmen aus dem Verkauf der Mehrheit am Funkturm-Geschäft sind für die Deutsche Telekom der entscheidende Baustein für die geplante Entschuldung im laufenden Jahr. Zwar würden die Verbindlichkeiten in den kommenden Monaten wieder leicht steigen, sagte Finanzchef Christian Illek laut Redetext bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Das Verhältnis von Netto-Verbindlichkeiten zu operativem Gewinn solle Ende 2023 aber unter dem Vorjahreswert von 2,58 liegen. Dank der milliardenschweren Funkturm-Einnahmen ist die Quote im ersten Quartal auf 2,31 gefallen. "Das markiert für das Jahr 2023 den Tiefstand dieser Relation." Insgesamt reduzierte sich die Schuldenlast um mehr als zehn Milliarden Euro auf 93 Milliarden Euro. (Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)