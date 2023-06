Stattdessen will der Ständerat nun eben die Telekomanbieter verpflichten, auf mögliche Schutzmassnahmen aufmerksam zu machen. Konkret sollen sie etwa Erziehungsberechtigte auf bestehende Schutz-Instrumente im Internet hinweisen müssen. Der so abgeänderte Vorstoss geht zurück in den Nationalrat, welcher der Motion mit der Forderung nach Netzsperren im Mai 2022 zustimmte.