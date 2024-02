Bei Research Partners werden Fragezeichen hinter die von Hindenburg vorgebrachten Vorwürfe gesetzt. Die seit 2020 anhaltende Schwäche in der Umsatzentwicklung bei Temenos führt Analyst Reto Huber auf andere Faktoren zurück. So hätten Banken im Zuge der Covid-Reisebeschränkungen Software-Implementierungen nicht vor Ort durchführen können, was sich auch in den Auftragsbüchern von Temenos niedergeschlagen habe.