Temenos hatte am Morgen die Mitte Februar erhobenen Manipulationsvorwürfe von Hindenburg Research mit einem Untersuchungsbericht entkräftet. Das genügt Petrus Advisers noch nicht: Denn der Schaden von Hindenburgs rechtswidrigem Manipulationsangriff sei «beträchtlich», hiess es in einem Brief an den Verwaltungsrat, der AWP vorliegt.