Die Aktionäre des Bankensoftwarespezialisten Temenos haben sich an der Generalversammlung vom Dienstag gegen einen der zahlreichen Anträge des Verwaltungsrats ausgesprochen. Die Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024 habe keine mehrheitliche Zustimmung erhalten, teilte Temenos am selben Tag mit. Das war bereits an der letztjährigen GV der Fall.