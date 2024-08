Credicorp Capital migrierte den Angaben zufolge von seinen bestehenden Altsystemen und ging mit 71 Fonds auf Temenos Multifonds Global Accounting und Global Investor Servicing in den Live-Betrieb. Damit sei das Unternehmen nun in der Lage, die gesamte Back-Office-Verwaltung von Anlegern und Fonds in verschiedenen Ländern in einer einzigen Multifonds-Instanz abzuwickeln.