Morgan verfügt den Angaben zufolge über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Leitung globaler Produktentwicklungsorganisationen, insbesondere im Banken- und Finanzdienstleistungssektor. Zuletzt war sie bei der London Stock Exchange Group (LSEG) als Group Head of Product for Data and Analytics tätig. Bei Temenos wird sie sich darauf konzentrieren, die globale Präsenz des Unternehmens mit einer skalierbaren, Cloud-basierten Plattform und fortschrittlichen AI-basierten Lösungen auszubauen.