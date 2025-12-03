Spiliopoulos, der frühere Chefanalyst bei der Bank Vontobel, kam 2019 als Finanzchef zu Temenos. In seiner Rolle als Interims-CEO habe er klar gezeigt, dass er die richtige Wahl für die Position des CEO sei, liess sich Verwaltungsratspräsident Thibault de Tersant kommentieren. Und er sei bereits massgeblich an der Entwicklung und Umsetzung der Strategie beteiligt gewesen.