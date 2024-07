Isabelle Guis wird per sofort als Chief Marketing Officer das Marketing verantworten, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Sie wird gleichzeitig in der Geschäftsleitung Einsitz nehmen und an CEO Jean-Pierre Brulard rapportieren. Sie war mehr als 20 Jahre in den USA tätig und verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung im Bereich SaaS.