Temenos bestätigte gleichzeitig den Ausblick für das Gesamtjahr: So soll der EBIT zu konstanten Währungen 2026 mindestens um rund 9 Prozent wachsen, während der Gewinn je Aktie um rund 7 Prozent auf ausgewiesener Basis klettern soll. Beim freien Cashflow wird ein Plus von etwa 16 Prozent erwartet. Für die Lizenzeinnahmen für Software (Abos und SaaS) erwartet Temenos einen Anstieg um rund 9 Prozent zu konstanten Währungen.