Im Schlussquartal erreichte der Umsatz 318,9 Millionen US-Dollar, was um 7 Prozent über dem Vorjahreswert liegt, wie Temenos am Montagabend mitteilte. Der bereinigte Betriebsgewinn EBIT stieg auf 120,0 Millionen Dollar, ein Plus von 18 Prozent. Die entsprechende Marge stieg deutlich auf 37,6 Prozent von 34,0 Prozent im Vorjahr.