Der Umsatz erhöhte sich in den ersten drei Monaten des Jahres auf 232,2 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg zum Vorjahresquartal um 1 Prozent entsprach, wie Temenos am Dienstagabend mitteilte. Das Verkaufsumfeld sei bis zu den letzten beiden Wochen des Quartals stabil geblieben, zuletzt habe es aber einige Verschiebungen von Geschäftsabschlüssen gegeben, heisst es in der Mitteilung.