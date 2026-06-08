Das Westschweizer Unternehmen erwirbt 100 Prozent von Additiv, je rund 50 Prozent in bar und rund 50 Prozent in Aktien, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Die Transaktion unterliege den üblichen Abschlussbedingungen, und der Abschluss werde für Anfang des dritten Quartals erwartet.