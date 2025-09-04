Der Präsident blieb in seinen Ausführungen vage, warum Brulard bereits nach erst 16 Monaten im Amt gehen muss. De Tersant betonte, es gehe nicht um einen aggressiven Bruch. Brulard habe einen klaren Strategieplan aufgestellt, und es sei nun der richtige Zeitpunkt, diesen mit neuer Führung umzusetzen. Man wolle das operative Momentum aufrechterhalten und zugleich für Stabilität sorgen.