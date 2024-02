Hindenburg Research sprach in dem Bericht, der am Donnerstagmittag mitten im Börsenhandel veröffentlicht wurde, von schwerwiegenden Unregelmässigkeiten in der Rechnungslegung von Temenos - so etwa Anzeichen von manipulierten Gewinnen. Mit Blick auf die Unregelmässigkeiten ist die Rede von «Beweisen für Roundtrip-Einnahmen, Scheinpartnerschaften, übermässigen Vorverlegungen von Vertragserneuerungen, rückdatierten Verträgen, übermässiger Kapitalisierung von scheinbar nicht existierenden F&E-Investitionen und anderen klassischen buchhalterischen Warnsignalen.»