Laut Skyguide entsprechen diese Entlastungsmassnahmen bei derart umfangreichen Änderungen im Flugsicherungssystem den internationalen Standards. Die neue Luftraumstruktur bringe die grösste Veränderung im Luftraum des Zürcher Flughafens seit mehreren Jahrzehnten mit sich, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Die tiefgreifende Neuerung betreffe sämtliche Nutzerinnen und Nutzer des kontrollierten Luftraums um den Flughafen, in dem die An- und Abflüge stattfinden.