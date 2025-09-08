Ein Terminal am Londoner Grossflughafen Heathrow ist am Abend evakuiert worden - wenig später gaben Einsatzkräfte Entwarnung. Es sei bestätigt worden, dass das Terminal 4 wieder geöffnet werden könne, schrieb der Flughafen in einem Beitrag auf der Plattform X. Es werde alles daran gesetzt, dass alle geplanten Flüge auch starten könnten.