Sollte sich die Markteinführung des Einsteigerfahrzeugs Model 2 verzögern, so wäre das mit grossen Risiken für die Ergebnisse und den Free Cashflow verbunden, argumentierte der Experte in einer Studie. Er rechnet nun erst im Jahr 2027 mit der Einführung dieses Fahrzeugs, und die Schätzung der Zahl der in dem Jahr abgesetzten Einheiten reduzierte Rosner von einer Million auf 80 000 Model 2. Für den im Jahr 2027 erzielten Gewinn je Aktie bedeute dies eine Senkung von 4,25 Dollar auf 2,40 Dollar.