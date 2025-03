Es gibt zudem neueren Anzeichen dafür, dass Tesla seine dominante Position in Europa und China verliert. So drängen chinesische Anbieter von Elektroautos derzeit mit günstigen Fahrzeugen massiv in den Markt. Einige Anleger sind auch besorgt, dass Musks Ausflug in die Politik eine Ablenkung von seiner Arbeit als Vorstandsvorsitzenden des Elektroauto-Riesen geworden ist.