Der Tech-Milliardär vertritt zudem die Ansicht, dass die «Optimus»-Roboter des Konzerns das Potenzial hätten, zum «grössten Produkt aller Zeiten» zu werden. Die für kommendes Jahr in Aussicht gestellte Version 3 werde sich so flüssig bewegen, dass sie «wie ein Mensch in einem Roboter-Kostüm» wirken werde, sagte Musk jüngst. Selbstfahrende Autos und Roboter würden eine «Welt ohne Armut» herbeiführen, in der jeder Zugang zu bester medizinischer Versorgung habe. Denn: «Optimus wird ein unglaublicher Chirurg sein», verkündete Musk. Er hoffe, die Produktion der Roboter bis Ende kommenden Jahres zu starten.