Die Gigafactory in Grünheide in Brandenburg öffnete im Jahr 2022. Sie ist grösster industrieller Arbeitgeber in Brandenburg. Tesla peilte für die Produktion in Grünheide in einer ersten Phase 500.000 Autos im Jahr an, es gibt Pläne, die Zielzahl auf eine Million im Jahr zu verdoppeln. Der Zeitplan ist wegen der schwierigen Marktlage offen./vr/DP/men