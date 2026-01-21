Das «Handelsblatt» berichtete, dass Tesla in seiner Gigafabrik in Brandenburg derzeit 10'703 Beschäftigte habe, während es vor zwei Jahren noch 12'415 gewesen seien. Das entspricht einem Rückgang von rund 14 Prozent. Das «Handelsblatt» beruft sich bei den Zahlen auf den Wahlvorstand im Tesla-Betriebsrat. In der Fabrik findet in diesem Jahr die Betriebsratswahl statt. Tesla hatte im Februar 2024 eine Beschäftigtenzahl von rund 12'500 angegeben, im Herbst 2024 knapp 12'000 und Ende 2025 rund 11'000. Als weltweit mehr als zehn Prozent Stellen abgebaut werden sollten, kündigte Tesla für Grünheide nur einen Abbau von 400 Stellen an.