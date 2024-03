Der Tesla -Herausforderer Fisker sieht ohne frisches Geld seine Zukunft gefährdet. Nach der für solche Lagen vorgeschriebenen öffentlichen Warnung an Anleger brach der Aktienkurs ein. Im vorbörslichen US-Handel am Freitag lag das Minus zeitweise bei fast 40 Prozent. Die Firma ist in Gesprächen mit einem «grossen Autobauer» über eine Investition. Bei dem Deal könne es auch um die gemeinsame Entwicklung neuer Elektroauto-Plattformen und die Produktion in Nordamerika gehen, hiess es. Der Name des möglichen Partners wurde nicht genannt.

01.03.2024 15:27