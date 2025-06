Am letzten Handelstag stieg der Kurs um 8,23 Prozent und erreichte 348,68, nachdem er zuvor bei 322,16 lag. Diese Entwicklung kommt in einem Jahr, in dem die Aktie insgesamt um 20,23 Prozent gefallen ist. Trotz der jüngsten Erholung bleibt der Kurs unter dem 52-Wochen-Hoch von 488,5.