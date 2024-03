Die Produktion in der einzigen europäischen Tesla -Autofabrik steht nach einem Stromausfall still. Das sagte eine Sprecherin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Fabrik in Grünheide bei Berlin sei evakuiert worden. Ein brennender Strommast hatte in der Region nahe der Tesla-Fabrik zuvor für einen grösseren Stromausfall gesorgt. Zur möglichen Ursache hiess es bei der Polizei zunächst: «Wir ermitteln in alle Richtungen.»

05.03.2024 09:44