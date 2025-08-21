Das Gebäude wurde während des Einsatzes evakuiert, wie es weiter hiess. Bereits 15 Minuten nach der Alarmierung habe die Werkfeuerwehr bestätigt, dass alle betroffenen Zellen gelöscht seien. Weder Menschen noch die Umwelt seien durch den Vorfall zu Schaden gekommen, teilte Tesla mit. Es habe auch keine grösseren Schäden an Anlagen oder am Gebäude selbst gegeben.